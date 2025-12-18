Еврокомиссия отказалась от жесткого запрета продаж автомобилей с ДВС

Еврокомиссия официально сообщила об изменении своего плана по переходу на более чистые автомобильные двигатели в ближайшие десять лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Европейской комиссии, после многочисленных призывов и лоббирования со стороны ведущих игроков европейского автомобильного рынка власти ЕС отказались от планов запрета новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), который ранее планировалось ввести с 2035 года, передает Day.Az.

Теперь Еврокомиссия заявляет, что "начиная с 2035 года автопроизводителям необходимо будет выполнить целевой показатель сокращения выбросов выхлопных газов на 90%, а оставшиеся 10% выбросов должны быть компенсированы за счет использования низкоуглеродистой стали, произведенной в ЕС, или за счет электрического и биотоплива. Это позволит автомобилям с гибридными двигателями, а также с двигателями внутреннего сгорания продолжать играть свою роль и после 2035 года, помимо полностью электрических (EV) и водородных автомобилей".

Пересмотр позиции ЕС по крайне чувствительному для автопрома вопросу уже вызвал одобрение среди автопроизводителей.

Компания Volkswagen приветствовала решение Еврокомиссии, заявив, что "открытие рынка для автомобилей с ДВС при одновременной компенсации выбросов является прагматичным решением и соответствует рыночным условиям".

Великобритания своих планов по отказу от продаж новых машин с ДВС после 2030 года пока отказываться не собирается, но участники рынка призывают власти активнее стимулировать переход потребителей на электромобили. Volvo своим примером пытается доказать, что предложить широкий ассортимент электрических моделей можно всего за десять лет трансформации. Сторонники жестких сроков электрификации утверждают, что жертвовать долгосрочными целями из-за краткосрочных конъюнктурных трудностей нельзя. Постоянная смена курса может дорого обойтись компаниям и инвесторам.