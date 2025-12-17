Увольнение этих работников может обернуться уголовной ответственностью

Включение в законодательство понятия работников, имеющих семейные обязанности, заслуживает особого внимания.

начальник отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова в ходе сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей при обсуждении законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс.

По ее словам, отныне работники не смогут подвергаться какой-либо дискриминации не только по признаку пола, семейного положения или другим основаниям, но и в связи с наличием у них семейных обязанностей.

"Более того, считаю, что на следующем этапе такой подход может быть отражен и в Уголовном кодексе. Известно, что статья 164 Уголовного кодекса запрещает расторжение трудового договора с беременными женщинами, лицами, имеющими на иждивении детей в возрасте до трех лет, а также с отцами, в одиночку воспитывающими детей до трех лет, и за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Мы предлагаем на следующем этапе расширить эти категории и в целом установить уголовную ответственность за расторжение трудового договора с работниками, имеющими семейные обязанности. Это позволило бы еще больше усилить нормы, предусмотренные Трудовым кодексом", - отметила Ибрагимова.