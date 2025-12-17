Вниманию пассажиров, берущих с собой лекарства в самолет

Известный блогер Азер Гариб в одном из своих последних постов рассказал о новых требованиях, применяемых к перевозке лекарственных средств в воздушном транспорте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по его словам, начиная с 2026 года в отношении лекарств будут введены определенные ограничения.

В публикации блогера отмечается, что согласно обновленным правилам, во время авиаперелетов лекарственные препараты можно будет перевозить исключительно в оригинальной упаковке производителя. Пересыпание лекарств в другие емкости, их переупаковка или перенос в открытом виде будут считаться недопустимыми. В подобных случаях препараты могут быть изъяты при прохождении досмотра, а пассажиры - столкнуться с дополнительными трудностями.

Азер Гариб подчеркнул, что основная цель данных правил - обеспечение безопасности полетов, а также предотвращение возможных вопросов, связанных с составом и происхождением лекарственных средств.

Специалисты, в свою очередь, рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться с официальными правилами авиакомпаний и аэропортов относительно перевозимых медикаментов. В необходимых случаях также советуется иметь при себе рецепт врача или медицинскую справку.