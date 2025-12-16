В Азербайджане ряд школ перейдет на дистанционное обучение

В Азербайджане планируется перевести школы с малым количеством учащихся на дистанционное обучение.

Как сообщает Day.Az, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил в интервью Real TV.

"В Азербайджане есть такие регионы, где расходы на одного ученика превышают стоимость обучения в частных школах в центре Баку. Количество таких сельских школ - не десять, а сотни. Возможно, общество этого не видит и не ощущает, но речь идет о государственных средствах. Хотим мы этого или нет, эти расходы имеют значение. Наши малокомплектные школы вовсе не являются лучшими. В таких школах существует очень серьезная проблема качества. Если в классе всего три ученика, то каким образом можно выстроить полноценный педагогический процесс? Классы с нормальным количеством учащихся более эффективны, чем классы по три-четыре человека", - сказал он.

По его словам, есть школы, где численность персонала в два раза превышает количество учеников.

"Начиная со следующего сентября, мы планируем перевести школы с малым количеством учащихся на дистанционное обучение. Мы рассматриваем это прежде всего с точки зрения удобства для детей. Считаем, что такая модель возможна и будет реализована. Этот вопрос находится на повестке дня, и уже со следующего учебного года будет запущен пилотный проект", - отметил министр.