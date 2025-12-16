В Бурятии сняли редкое ледяное цунами на реке Турка

В Бурятии произошло ледяное цунами на реке Турка.

Как сообщает Day.Az, кадры этого редкого природного явления распространились в соцсетях.

Предлагаем читателям ознакомиться с видео явления: