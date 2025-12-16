https://news.day.az/world/1802746.html В Бурятии сняли редкое ледяное цунами на реке Турка - ВИДЕО В Бурятии произошло ледяное цунами на реке Турка. Как сообщает Day.Az, кадры этого редкого природного явления распространились в соцсетях. Предлагаем читателям ознакомиться с видео явления:
В Бурятии произошло ледяное цунами на реке Турка.
Как сообщает Day.Az, кадры этого редкого природного явления распространились в соцсетях.
Предлагаем читателям ознакомиться с видео явления:
