Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось с предупреждением к водителям, передвигающимся по горным дорогам.

Об этом Day.Az сообщили в МВД.

"Большинство дорожно-транспортных происшествий, регистрируемых в районах с горным рельефом, связано с аналогичными причинами - несоответствующим выбором скорости дорожным и погодным условиям, неисправностью транспортного средства, его непригодностью для движения в горной местности. Главное управление Государственной дорожной полиции с сожалением отмечает, что в последнее время в горных зонах всё чаще фиксируются подобные происшествия, и вновь просит водителей быть более внимательными, учитывать исправность транспортных средств, особенно их оснащение сезонными шинами, метеорологические условия, а также соответствие технических характеристик автомобилей рельефу местности, по которой предстоит движение".