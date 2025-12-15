https://news.day.az/officialchronicle/1802541.html Владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов Азербайджана и Гвинеи-Бисау взаимно освобождены от виз Между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау утверждено соглашение о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау утверждено соглашение о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гвинея-Бисау о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов", подписанное 23 сентября 2025 года в Нью-Йорке.
