Таиланд ввел комендантский час в одной из провинций

Власти Таиланда ввели комендантский час в юго-восточной провинции Трат из-за боевых на границе с Камбоджей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили таиландские власти, их слова приводит агентство Reuters.

Комендантский час распространяется на пять районов провинции Трат. Ранее аналогичные меры были введены в таиландской провинции Сакэу - они продолжают действовать.