Таиланд ввел комендантский час в одной из провинций Власти Таиланда ввели комендантский час в юго-восточной провинции Трат из-за боевых на границе с Камбоджей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили таиландские власти, их слова приводит агентство Reuters. Комендантский час распространяется на пять районов провинции Трат.
