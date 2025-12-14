Раскрыты планы Apple на ближайшие годы

Полностью переработанная Siri на базе больших языковых моделей дебютирует в iOS 26.4.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал MacWorld, изучившее утекшую внутреннюю сборку мобильной ОС Apple.

Обновленный голосовой ассистент станет ключевым нововведением в iOS 26.4. ИИ-версию Siri Apple анонсировала еще в 2024 году.

Кроме того, в утекшей сборке также обнаружены признаки других нововведений, которые могут появиться как в iOS 26.4, так и в последующих обновлениях. Среди них - редизайн приложения "Здоровье", запуск подписки Health+ с ИИ-ассистентом для консультаций по вопросам здоровья, а также расширение функции автозаполнения данных банковских карт в сторонних приложениях за пределами Safari.

Кроме того, Apple, по всей видимости, добавит поддержку папок в приложении Freeform и новый вариант "спортивной" подписки для Apple TV, предположительно ориентированный на эксклюзивные турниры и трансляции.

В сфере безопасности компания планирует усилить защиту экосистемы, ограничив доступ к Apple ID и iCloud на устройствах с джейлбрейком, а также повысить точность определения местоположения AirPods Pro.

Журналисты Macworld отмечают, что утекшая сборка содержит и первые намеки на iOS 27 и iOS 28. В частности, приложение "Фото" может получить переработанный интерфейс, новую систему сопряжения AirPods и многое другое.