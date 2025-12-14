В Румынии впервые за 40 лет обнаружили опасную средневековую инфекцию

Власти Румынии подтвердили обнаружение проказы у двух массажисток. Как пишет Reuters, они работали вместе в спа-центре города Клуж. Это город на северо-западе страны, он является вторым по численности населения городом Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в Министерстве здравоохранения рассказали, что сначала болезнь обнаружили у одной массажистки, которая вернулась из Индонезии. Там она провела месяц со своей матерью, которая в то время находилась в больнице с тем же заболеванием. Еще три работницы того же салона прошли тестирование. И у одной из них уже подтвердили проказу. Она также гражданка Индонезии. Обе массажистки в возрасте 21 и 25 лет находятся в больнице.

Специальное лечение в соответствии с протоколами Всемирной организации здравоохранения уже начато. Министр подчеркнул, что после начала лечения риск передачи значительно снижается и в конце концов исчезает.

Власти закрыли спа-центр на время расследования. Министр здравоохранения Александру Рогобете заявил, что клиентам спа-центра не стоит волноваться. По его словам, для передачи болезни нужен длительный контакт.

Рогобете заявил, что он приказал усилить эпидемиологический надзор, расширить тестирование контактных лиц, оценить условия труда и жизни иностранных работников. Также Румыния обратилась за международной помощью во Всемирную организацию здравоохранения.

По данным министерства, последний подтвержденный случай проказы в Румынии, также известной как болезнь Гансена, был обнаружен 44 года назад.

Что известно о болезни

ВОЗ отмечает, что проказа - это хроническое инфекционное заболевание, вызванное бактерией Mycobacterium leprae. Оно остается редким явлением в современной Европе. Но время от времени регистрируется среди людей, происходящих из эндемичных регионов Азии, Африки или Латинской Америки.

Чиновники Румынии дополнительно отметили, что проказа - это медленно прогрессирующее заболевание с низкой контагиозностью, которое для передачи требует длительного контакта. Болезнь не распространяется через случайные контакты, такие как рукопожатие, объятия, кратковременное сближение, пользование общественным транспортом или общие пространства.