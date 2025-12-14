Сколько потратили азербайджанцы на бензин и дизельное топливо в этом году?

В январе-ноябре текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 3,521 миллиарда манатов.

Согласно данным, этот показатель на 7,7% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Доля оборота розничной торговли автомобильным бензином и дизельным топливом в общей торговле составила 6%.

Отметим, что в январе-ноябре 2025 года в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на сумму 58,571 миллиарда манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 31,937 миллиарда манатов, а непродовольственных товаров - на 26,634 миллиарда манатов.

По сравнению с январем-ноябрем 2024 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,7%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 1,2%, а по непродовольственным товарам - на 6,7%.