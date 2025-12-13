https://news.day.az/society/1802224.html Симонян пожелал удачи азербайджанской участнице конкурса "Детское Евровидение - 2025" - ВИДЕО Спикер парламента Армении Ален Симонян пожелал удачи азербайджанской участнице конкурса "Детское Евровидение - 2025" в Тбилиси Ягмур Насруллаевой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отметим, что в Тбилиси проходит финал 23-го песенного конкурса "Детское Евровидение 2025".
Спикер парламента Армении Ален Симонян пожелал удачи азербайджанской участнице конкурса "Детское Евровидение - 2025" в Тбилиси Ягмур Насруллаевой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отметим, что в Тбилиси проходит финал 23-го песенного конкурса "Детское Евровидение 2025". Азербайджан на конкурсе представляет 12-летняя Ягмур Насруллаева, которая выступит под номером 2 с песней "Miau Miau".
