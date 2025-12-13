Симонян пожелал удачи азербайджанской участнице конкурса "Детское Евровидение - 2025"

Спикер парламента Армении Ален Симонян пожелал удачи азербайджанской участнице конкурса "Детское Евровидение - 2025" в Тбилиси Ягмур Насруллаевой.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отметим, что в Тбилиси проходит финал 23-го песенного конкурса "Детское Евровидение 2025". Азербайджан на конкурсе представляет 12-летняя Ягмур Насруллаева, которая выступит под номером 2 с песней "Miau Miau".

