В Баку задержали тиктокера

Тиктокер Нахид Насиров задержан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, в правоохранительные органы на него поступили жалобы.

Он был привлечен к ответственности сотрудниками правоохранительных органов. О подробностях не сообщается.

По факту проводится расследование.