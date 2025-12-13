https://news.day.az/society/1802228.html В Баку задержали тиктокера Тиктокер Нахид Насиров задержан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, в правоохранительные органы на него поступили жалобы. Он был привлечен к ответственности сотрудниками правоохранительных органов. О подробностях не сообщается. По факту проводится расследование.
