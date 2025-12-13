Подписанный в Вашингтоне документ подтвердил приверженность Азербайджана и Армении прочному и необратимому миру.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью польскому телеканалу "TVP World".

"Парафирование мирного соглашения в Вашингтоне министрами иностранных дел Азербайджана и Армении стало очень важным политическим шагом. Он еще раз подтвердил, что обе стороны и оба государства привержены прочному и необратимому миру, основанному на взаимном признании и уважении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ друг друга. Одновременно мирное соглашение предусматривает отказ обеих сторон - сейчас и в будущем - от любых территориальных претензий друг к другу", - сказал он.

По его словам, экономические результаты мира крайне важны, потому что люди на местах должны почувствовать реальные плоды мира. Когда расширение связности позволит открыть границы, наладить торговые отношения и укреплять доверие, это станет одним из ключевых элементов устойчивого и долговременного мира.

"Это процесс, который все еще находится в стадии формирования. Мы находимся на неизведанной территории, поскольку с момента восстановления независимости в 1991 году мы никогда не жили в условиях мира с Арменией. Сейчас делаются лишь первые, но при этом очень важные шаги. Процесс примирения, безусловно долгий и сложный процесс. В нем участвуют не только правительства, но и общества, сами люди. И я считаю, что настоящий мир не возникает автоматически после подписания документов официальными лицами - он формируется и должен формироваться на уровне людей, в сознании и взаимодействии обществ. Мир должен быть принесен и, главное, должен ощущаться азербайджанцами и армянами в их повседневной жизни. Именно поэтому, помимо контактов на межправительственном уровне и помимо того исторического прогресса, который был достигнут в этом году, мы также задействуем так называемую дипломатию второго трека - с участием гражданских обществ, а в более широком смысле обществ Армении и Азербайджана в целом. Людям необходимо лучше узнать друг друга, научиться слышать друг друга", - сказал Амирбеков.

Он отметил, что первые обмены между академическими кругами и аналитическими центрами - визиты экспертов и исследователей в Баку и Ереван - а также первые контакты между представителями СМИ, людьми, которые ранее хорошо знали обе страны и имели опыт поездок, имеют огромное значение. Потому что дипломатия между обществами столь же важна, как и дипломатия между государствами.

"Безусловно, со временем наступит этап, когда будут полностью открыты границы, установлены дипломатические отношения, появятся дипломатические представительства в наших столицах. И почему бы в перспективе не поставить вопрос и о развитии туризма - он тоже может стать реальностью. Однако на данном этапе нам необходимо выстраивать доверие. А доверие - это то, что требует времени", - добавил Эльчин Амирбеков.