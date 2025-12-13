https://news.day.az/world/1802189.html Британия фиксирует рекордный период без нелегальной миграции Великобритания зафиксировала рекордный с 2018 года период без прибытия в королевство нелегальных мигрантов на лодках. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал Sky News. "За последние 28 дней не было зафиксировано ни одного прибытия мигрантов на небольших лодках, пересекающих Ла-Манш.
Британия фиксирует рекордный период без нелегальной миграции
Великобритания зафиксировала рекордный с 2018 года период без прибытия в королевство нелегальных мигрантов на лодках.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал Sky News.
"За последние 28 дней не было зафиксировано ни одного прибытия мигрантов на небольших лодках, пересекающих Ла-Манш. Последнее зарегистрированное прибытие произошло 14 ноября", - говорится в сообщении.
