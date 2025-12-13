Во сколько оценили стоимость компании SpaceX?

Стоимость компании SpaceX Илона Маска оценивается в 800 миллиардов долларов перед выходом на биржу.

Как передает Day.Az, по данным онлайн-издания The New York Times, продажа привилегированных акций по цене 421 доллар за штуку сделала бы космическую компанию Маска самой дорогой частной компанией в мире.

Это создает основу для потенциально крупнейшего первичного публичного размещения акций (IPO) в истории.

Как следует из внутреннего сообщения компании, SpaceX готовится к возможному выходу на биржу в 2026 году. Полученные средства планируется направить на финансирование "безумного темпа запусков" разрабатываемой ракеты Starship, создание космических дата-центров для искусственного интеллекта, а также строительство базы на Луне.

Таким образом, текущая оценка превысила предыдущий рекорд в 500 млрд долларов, который в октябре установила компания OpenAI, владелец ChatGPT. Это вновь делает SpaceX самой дорогой частной компанией в мире, отмечает Bloomberg.

Если Маск примет окончательное решение о проведении IPO, это станет еще одним громким проектом предпринимателя. Однако его реализация будет зависеть от выполнения целого ряда амбициозных и рискованных планов, которые SpaceX предстоит реализовать в ближайшие годы.

Компания под руководством Маска ориентируется на оценку примерно в 1,5 трлн долларов, что приблизит SpaceX к рыночной капитализации, установленной Saudi Aramco во время рекордного размещения в 2019 году.

При этом сроки проведения IPO и соответствующая оценка остаются неопределенными, и компания может в итоге отказаться от выхода на биржу.

SpaceX также является лидером по предоставлению интернет-услуг с низкой околоземной орбиты через систему Starlink - сеть из тысяч спутников, обслуживающую миллионы пользователей по всему миру.