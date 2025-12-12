https://news.day.az/politics/1802028.html

Коллектив АЖД посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудники "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) посетили могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения и почтили его светлую память. Об этом Day.Az сообщили в АЖД. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.