Коллектив АЖД посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО В день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудники "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) посетили могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения и почтили его светлую память. Об этом Day.Az сообщили в АЖД. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.
