Посольство Великобритании в Баку наградило победительниц Women in Architecture Competition, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на посольство.

"Мировой уровень архитектурного мастерства Великобритании и развивающийся креативный потенциал Азербайджана. В партнерстве с ведущими архитектурными компаниями - Zaha Hadid Architects, Chapman Taylor Architects и Scott Brownrigg - мы пригласили студенток Азербайджанского университета архитектуры и строительства и Азербайджанской государственной академии художеств создать инновационные решения одной из самых актуальных проблем нашего времени: дефицита воды в городских условиях. Эта инициатива отражает силу нашего партнерства и общее стремление поддерживать образование женщин, их профессиональное развитие и лидерство в архитектуре.

Огромное спасибо нашим партнерам и участницам за время и самоотдачу! Поздравляем победительниц. Желаем вам больших успехов!", - говорится в сообщении диппредставительства в соцсети.