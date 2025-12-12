https://news.day.az/sport/1801979.html "Сумгайыт" проведет три матча в Турции Футбольный клуб "Сумгайыт" после новогодних праздников проведет учебно-тренировочный сбор в Анталье. Как сообщили İdman.Biz в пресс-службе клуба, в Турции команда планирует сыграть как минимум три товарищеских матча. Однако соперники "Сумгайыта" пока неизвестны.
"Сумгайыт" проведет три матча в Турции
Футбольный клуб "Сумгайыт" после новогодних праздников проведет учебно-тренировочный сбор в Анталье.
Как сообщили İdman.Biz в пресс-службе клуба, в Турции команда планирует сыграть как минимум три товарищеских матча. Однако соперники "Сумгайыта" пока неизвестны.
Добавим, что по итогам 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана "Сумгайыт" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.
