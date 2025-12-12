"Сумгайыт" проведет три матча в Турции

Футбольный клуб "Сумгайыт" после новогодних праздников проведет учебно-тренировочный сбор в Анталье.

Как сообщили İdman.Biz в пресс-службе клуба, в Турции команда планирует сыграть как минимум три товарищеских матча. Однако соперники "Сумгайыта" пока неизвестны.

Добавим, что по итогам 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана "Сумгайыт" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.