https://news.day.az/society/1802025.html В Зангилане откроется ярмарка труда с сотней предложений Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организует очередную ярмарку трудоустройства в зангиланском селе Агалы.
В Зангилане откроется ярмарка труда с сотней предложений
Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организует очередную ярмарку трудоустройства в зангиланском селе Агалы.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью министерства, на ярмарке, которая состоится 16 декабря в 11:00 в отеле Ağalı, 14 работодателей представят такие вакансии, как врач, заместитель директора, инженер, официант, водитель, строитель и др. - всего более 100 вакансий, передает Day.Az.
Участники мероприятия будут подробно проинформированы о реализуемых агентством программах трудоустройства, а соответствующие требованиям кандидаты - зарегистрированы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре