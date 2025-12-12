В Зангилане откроется ярмарка труда с сотней предложений

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организует очередную ярмарку трудоустройства в зангиланском селе Агалы.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью министерства, на ярмарке, которая состоится 16 декабря в 11:00 в отеле Ağalı, 14 работодателей представят такие вакансии, как врач, заместитель директора, инженер, официант, водитель, строитель и др. - всего более 100 вакансий, передает Day.Az.

Участники мероприятия будут подробно проинформированы о реализуемых агентством программах трудоустройства, а соответствующие требованиям кандидаты - зарегистрированы.