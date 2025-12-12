Финляндия закупит у США ракеты для истребителей F-35

Финляндия закупит у США ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) для истребителей F-35. Об этом сообщило министерство обороны республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, со стороны Финляндии сделку одобрил глава Минобороны Антти Хяккянен.

"Ракеты будут совместимы с многоцелевыми боевыми самолетами F-35A", - отмечается в сообщении.