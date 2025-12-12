https://news.day.az/world/1802032.html Финляндия закупит у США ракеты для истребителей F-35 Финляндия закупит у США ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) для истребителей F-35. Об этом сообщило министерство обороны республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По его данным, со стороны Финляндии сделку одобрил глава Минобороны Антти Хяккянен.
По его данным, со стороны Финляндии сделку одобрил глава Минобороны Антти Хяккянен.
"Ракеты будут совместимы с многоцелевыми боевыми самолетами F-35A", - отмечается в сообщении.
