Больше военнослужащих в Азербайджане получат новые квартиры

12 декабря состоялось очередное заседание Комиссии, созданной в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2011 года № 569 "О мерах по укреплению социальной защиты военнослужащих Азербайджанской Армии".

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство финансов.

Председатель Комиссии, министр финансов Сахиль Бабаев отметил, что тысячи военнослужащих уже воспользовались государственной программой и получили квартиры в рамках поручений Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, направленных на улучшение их социально-бытовых условий.

Министр подчеркнул, что Комиссия регулярно обновляет жилищную очередь на основании данных Министерства обороны.

По итогам заседания принято решение обеспечить 606 военнослужащих, представленных Министерством обороны, отремонтированными квартирами. Жилье, приобретенное за счет средств госбюджета текущего года, будет передано в течение следующего года.

На сегодняшний день государством обеспечены квартирами 4 167 военнослужащих.