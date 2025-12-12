Массовое отравление газом в Нахчыване

В Нахчыванской АР произошло массовое отравление газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Кюльтепе Бабекского района в результате утечки газа во время проведения траурной церемонии отравились более 20 человек.

Они были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахчыванской Автономной Республики.

В настоящее время проводится расследование.