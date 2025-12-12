https://news.day.az/society/1802012.html Массовое отравление газом в Нахчыване В Нахчыванской АР произошло массовое отравление газом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Кюльтепе Бабекского района в результате утечки газа во время проведения траурной церемонии отравились более 20 человек. Они были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахчыванской Автономной Республики.
Массовое отравление газом в Нахчыване
В Нахчыванской АР произошло массовое отравление газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Кюльтепе Бабекского района в результате утечки газа во время проведения траурной церемонии отравились более 20 человек.
Они были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахчыванской Автономной Республики.
В настоящее время проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре