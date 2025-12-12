https://news.day.az/azerinews/1802017.html Hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə XƏBƏRDARLIQ Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin (DDLA) Gəmi Hərəkətinin İdarəedilməsi Mərkəzi fırtınalı hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edir. Bu barədə Trend-ə Agentliyin İctimaiyyətlə əlaqələr xidmətinin mətbuat katibi Pərvanə İmanova məlumat verib.
