Пашинян прокатился по Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по улицам утренней Москвы.

Как передает Day.Az, кадрами Воваевич поделился в своем телеграм-канале.

Он проехал вдоль Манежа по Моховой улице, отметив, что преодолел 26 километров.