Азербайджан - главный друг Израиля.

Как передает Day.Az, об этом говорится в социологическом опросе и исследовании, где уточняется, какие государства русскоязычные жители страны считают ближайшими друзьями Израиля. Данные публикует израильский Институт исследования информационных войн.

Результат оказался примечательным: Азербайджан занял первое место - его назвали 55% участников.

Тем самым Азербайджан опередил даже США (52%), которые традиционно считаются стратегическим партнером Израиля. Далее следуют Германия, Аргентина и Чехия. Это означает, что в восприятии русскоязычной аудитории Азербайджан уже не просто важный региональный партнер - он воспринимается как страна, которая последовательно и надежно выстраивает отношения с Израилем.

Подчеркивается, что такая позиция отражает признание роли Азербайджана в вопросах энергетической безопасности, сотрудничества в военной сфере, а также уважительного отношения к еврейской общине - как исторически, так и сегодня.

"Не менее показательны данные рейтинга мировых лидеров, которых русскоязычные израильтяне считают друзьями страны. Здесь на первом месте, ожидаемо, оказался президент США Дональд Трамп (77%).

Но сразу за ним - Президент Азербайджана Ильхам Алиев (49%), опередив канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министров и президентов других стран.

Для политической социологии Израиля подобный результат крайне значим. Он говорит о том, что русскоязычная аудитория воспринимает Президента Ильхама Алиева как лидера, последовательно поддерживающего сотрудничество с Израилем, проводящего предсказуемую, стабильную внешнюю политику и демонстрирующего уважительное отношение к Израилю и его безопасности", - говорится в докладе.

Данные также поясняют, почему израильтяне выбирают именно Азербайджан?

Сочетание нескольких факторов создает устойчивое позитивное отношение:

реальные партнерские отношения между странами - от транспорта и энергетики до безопасности;

историческая модель сосуществования евреев и азербайджанцев, которая хорошо известна русскоязычной диаспоре;

стабильная позиция Азербайджана в международных структурах, которая воспринимается как объективно дружелюбная по отношению к Израилю;

информационная открытость, благодаря которой деятельность Азербайджана хорошо освещается и воспринимается в русскоязычных медиа Израиля.

Израильский институт пришел к выводу, что русскоязычные израильтяне видят в Азербайджане одного из важнейших и самых надежных партнеров Израиля - и именно поэтому ставят его на первое место среди дружественных стран.

"Высокая оценка Президента Ильхама Алиева подтверждает: взаимодействие между Баку и Иерусалимом имеет глубокую основу, а уровень доверия значительно выше, чем принято считать в традиционных дипломатических кругах.

Особенно примечательно, что это восприятие практически совпадает с оценками международных аналитических центров. По данным британского центра BISI, именно Азербайджан сегодня выглядит самым реалистичным кандидатом на присоединение к Авраамовым соглашениям в среднесрочной перспективе. Для русскоязычных израильтян этот возможный шаг логично продолжает уже сложившуюся картину: страна, которую они рассматривают как надежного друга, естественным образом усиливает свое сотрудничество с Израилем", - говорится в материале.

Говоря об соглашениях, было подчеркнуто, что если в ближайшее время Азербайджан - подобно Казахстану - проявит готовность присоединиться к Авраамовым соглашениям, это станет не просто дипломатическим жестом.

"Такой шаг гармонично впишется в стратегию Израиля по формированию устойчивого, многоуровневого партнёрского пояса на Востоке и усилит архитектуру регионального сотрудничества.

Для Баку вступление в систему Авраамовых соглашений может стать структурным манёвром, способным вывести страну на новый уровень международного влияния. Это позволит Азербайджану интегрироваться в глобальную архитектуру экономических и политических связей, опирающуюся на американское посредничество, расширить набор партнеров, укрепить позиции в энергетической дипломатии и значительно усилить свой вес сразу в трех стратегических измерениях:

в тюркском мире,

в постсоветском евразийском пространстве,

и в ближневосточной системе безопасности.

В конечном счете возможное присоединение Азербайджана к Авраамовым соглашениям станет не только логическим продолжением его многолетнего диалога с Израилем, но и важным шагом в формировании новой, более стабильной региональной инфраструктуры, в которой Баку превращается в ключевого, системообразующего партнёра", - подчеркивается в материале.

Отметим, что ранее проведенный анализ общественного мнения русскоязычных граждан Израиля показал, что аудитория остается одной из самых политически активных и информированных в стране. 63% русскоязычных респондентов определяют себя как правые, 89% называют себя патриотами Израиля, и большинство внимательно следят за международной повесткой, событиями в регионе и деятельностью мировых лидеров. Именно поэтому ответы на вопрос о "странах-друзьях" и "странах-партнерах" Израиля являются показательными - они отражают не случайные эмоции, а осознанное политическое восприятие.