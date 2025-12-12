Ученые зафиксировали необычное явление - длинные тени облаков, видимые из космоса.

Как передает Day.Az, спутниковые снимки показывают, как облачные массы отбрасывают тени на поверхность Земли, создавая впечатляющие узоры.

По словам специалистов, такие тени помогают лучше изучать атмосферные процессы и распределение солнечного света на планете.

Явление особенно заметно в районах с высоким расположением облаков и чистой атмосферой, что делает его интересным объектом для метеорологов и исследователей космоса.