Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Минуло 22 года со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 12 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили на Аллее почетного захоронения могилу Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Глава государства Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева также почтили память спутницы жизни Великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.