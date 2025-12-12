Крестовый поход по-армянски: как семья Варданяна снова пытается разыграть религиозную карту

Автор: Лейла Таривердиева

"Американские христиане обязаны помогать там, где могут. У американского правительства нет подобных обязанностей за пределами своих границ, и оно должно избегать внешнеполитических конфликтов". "Ситуация гораздо сложнее. Армения также преследует азербайджанских мусульман".

Эти разумные слова принадлежат читателям сайта Christian Post, где на днях была опубликована очередная статья сына Рубена Варданяна - Давида с призывами к крестовому походу против Баку ради освобождения его отца. Из шести комментариев под статьей, автор только одного поддержал призыв к христианам "проснуться", правда, не ради какого-то Варданяна. Американские читатели явно не прониклись трогательными фразами Варданяна-младшего, пытавшегося пробудить в их душах сочувствие и гнев. В прежние времена армянству удавалось играть на религиозной струне, аккомпанируя всеармняскому плачу. Но что-то изменилось.

Примечательно, что в своем очередном слезном обращении к мировому христианству Варданян-младший выбрал новый путь достижения цели. Он сосредоточился на гимнах Дональду Трампу, который должен воспользоваться своим влиянием на Азербайджан. Баку, мол, не посмеет отказать, так как прислушивается к Вашингтону. Автор статьи уверяет, что в преддверии Рождества христиане по всему миру наблюдают и молятся о спасении "христиан-армян", о том, чтобы были предприняты действия подобно тому, как в свое время удалось обеспечить жизнь мифу о "геноциде армян". Он уверен, что Трампу это по силам, надо только захотеть. Короче говоря, он должен вступиться за "мучеников веры", в миру являющихся военными преступниками, террористами и финансистами терроризма.

Последняя соломинка это явление ненадежное. За нее хватаются, понимая, что она оборвется, когда просто не остается другого выхода. Рубен Варданян, дело которого продолжает рассматриваться в бакинском суде, выбрал в качестве последней соломинки религиозный фактор. Это видно и по статьям Давида, и по "посланиям на волю" самого Рубена Варданяна. Взять хотя бы его последний телефонный разговор с сыном. Если верить армянским СМИ, разговор был возвышенным и полным духовных наставлений, которые "экс-госминистр" поручил донести до всего христианского мира. Интересно, что разговор состоялся в начале ноября и был растиражирован во всех армянских СМИ и соцсетях, а в начале декабря армянские медиа снова вытащили его на свет. Видимо, по настоянию семейства потребовалось повторить попытку, так как первая не сработала.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов:

"Иногда мне кажется, что сын Рубена Варданяна, который сейчас экономит на папе благодаря тому, что того кормят азербайджанские налогоплательщики, устроил всю эту шумиху лишь для того, чтобы показать, что не сидит сложа руки. Видимо, время от времени Варданян давит на сына, шантажируя тем, что лишит наследства, если тот ничего не станет делать для его освобождения. А самому семейству Рубена Варданяна выгодно, чтобы он продолжал сидеть. Если серьезно, публиковать статью с требованием объединиться для нового крестового похода, чтобы освободить всех "мучеников веры", якобы невинно осужденных на мусульманской земле, это смешно. Прямо сейчас в самой Армении за решеткой находятся священнослужители, которые под это определение куда больше подходят. Обращение об их освобождении было бы по адресу, но его почему-то нет. Что касается самого Christian Post, не исключено, что Варданян использует данную платформу потому, что она антитрамповская. Есть два аспекта. Все видят, какие хорошие отношения сложились сегодня между США и Азербайджаном и как успешно они развиваются. Далее - всем известно, что недавно в Баку открылся офис Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Штаб-квартира этой церкви находится в США. То есть Азербайджан демонстрирует, что с христианским миром у него никаких проблем нет. В таких реалиях придать Варданяну и другим армянским деятелям, находящимся под судом в Баку, ореол мученичества будет очень сложно. Возможно, такие тезисы вызовут какие-то эмоции у домохозяек, которые всплакнут между приготовлением первого и второго. Но то, что эти разговоры окажут какое-то действенное политическое воздействие, ожидать несерьезно".

У относящегося к мусульманскому миру Азербайджана нет никаких проблем с христианским миром. Абсолютно никаких. Говорить о преследовании христиан в нашей стране может только слепой либо заведомый лжец. Ровшан Ибрагимов очень кстати напомнил об открытии в ноябре в Баку офиса церкви мормонов - Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которая стала 39-й по счету неисламской религиозной общиной, зарегистрированной в Азербайджане. Не странно ли, что страна, поставившая, если верить наследнику Варданяна, цель извести всех "коренных армян христиан", регистрируется новая христианская община и уже началось строительство второго в Баку католического храма? Эти факторы куда важнее для христианского мира, чем судьба военных преступников. И в США, несмотря на ангажированные доклады по религиозной свободе, прекрасно знают, что к чему. Знают все и про Варданяна, и про его бизнес, и про его деятельность в Карабахе.

Новая роль для Варданяна начала сочиняться после того, как во время предвыборной кампании Дональд Трамп заговорил о защите христиан и борьбе против "антихристианских предрассудков". Более того, в тот период он благосклонно общался с представителями армянской церкви и диаспоры. Будущий президент не смог устоять против соблазна заполучить армянские голоса, который настигает всех кандидатов в президенты США. У диаспоры хорошо налажен маркетинг в этом плане, хотя в реальности оно не может сыграть никакой серьезной роли.

Так вот, основываясь на предвыборных заявлениях Дональда Трампа, фанаты Рубена Варданяна решили, что христианский фактор может решить вопрос. В дело немедленно включились разного рода христианские организации и исламофобы, посыпались заявления и обращения. Трампу стали постоянно напоминать, что он обещал спасать христианство и что в Азербайджане "армяне-христиане подверглись преследованиям и насильственному выселению". Сам Рубик спешно приступил к ребрендингу, даже похудел ради того, чтобы лучше соответствовать новому образу.

Тезис о религиозном характере конфликта армянская сторона начала эксплуатировать после Второй карабахской войны. После войны начала 90-х, после тотальных этнических чисток и разрушения десятков мечетей, армяне старались избегать таких определений. Им было нужно, чтобы оккупация выглядела как "освободительная война свободолюбивого карабахского народа", а не пир ксенофобии и человеконенавистничества. В те годы религиозный фактор не был выгоден оккупанту. Даже кровавый Серж Саргсян предупреждал об этом и кощунственно рассуждал о мире между религиями и сохранении духовного наследия. Помнится, в 2011 году на заседании Межрелигиозного совета СНГ в Ереване негодяй без стыда заявлял, что "безнравственно и непозволительно под видом конфликта уничтожать культурно-исторические и духовные памятники. Армения выполняет обязательство сохранять подобные памятники, а в случае необходимости восстанавливать их". Произнося это, он подразумевал только иранизированную Голубую мечеть, но никак не 300 мечетей, стертых с лица земли в Ереване и его окрестностях, и, конечно, не держал в мыслях 70 мечетей, разрушенных на оккупированных территориях.

Религиозный фактор стал выгоден армянству после 44-дневной войны, чтобы представить ее как поход против христиан, а не как освободительную войну за возвращение международно признанных территорий. Этот тезис стал широко эксплуатироваться в надежде заставить Запад и христианский мир осудить Баку и не признать итоги войны. Что, по расчетам, должно было повлечь за собой санкции и возвращение армян на азербайджанские земли. Столь грандиозные цели достигнуты не были, и религиозный фактор был пристроен к делам военных преступников и лидеров сепаратистов, задержанных в 2023 году.

Попытки все еще продолжаются. В небольшой по объему статье Варданян-младший повторил слово "христиане" чуть ли не в каждом предложении. Мысль о том, что в лице "экс-госминистра" сепаратистов попираются права всех христиан мира, просвечивает в каждом абзаце. И чем дальше, тем меньше убедительности в его писанине. Очень грустно, что внучка не видела дедушку, но дело не в религии дедушки, а в его деяниях. Дедушке было бы лучше продолжать заниматься своим мошенническим бизнесом и не совать нос в политику, где он за короткое время успел сильно наследить. Мошенничество в бизнесе удавалось ему куда лучше мошенничества в политике.

Варданян-младший ошибается, утверждая, что весь христианский мир следит за судьбой его папаши и других "армянских христианских заложников". Мир не следит. А вот папаша его прав - свет всегда побеждает тьму. И именно поэтому он и оказался на скамье подсудимых и ответит за все, что совершил.