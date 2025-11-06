Рубик Варданян получил новые откровения с Альфы Центавра

Автор: Зульфугар Ибрагимов

А потом кто-то говорит, что Рубику Варданяну не дают поговорить с семьей. Говорит, еще как говорит. И не только говорит, но и передает "на волю" откровения, полученные во время контактов с пришельцами.

Накануне Рубик поговорил со старшим сыном Додиком и передал тому очередные наставления, попросив поделиться ими со всем человечеством. В этот раз пришельцы с Альфы Центавра передали через Варданяна три душещипательных откровения с нотками сепаратистского романтизма и псевдо-религиозности. Рубик явно вообразил себя эдаким Нельсоном Мандолой или кем-то еще в этом роде. Он видит себя светочем во мраке, героем, "зажигающим надежду там, где ее больше нет".

О божественном надо было думать раньше, когда финансировал сепаратизм на чужой земле, поддерживал кровавый режим и вкладывался в вооружение незаконных формирований в зоне оккупации. И самое главное, Рубик продолжает оставаться на стороне зла, распространяя призывы об "арцахе", который, дескать, был, есть и будет. Похоже, варданяновские пришельцы тоже не знают географии. Варданян хочет казаться мучеником веры, политзаключенным, узником совести и так далее. Но на самом деле он террорист, сепаратист и мошенник, который увидел "христианскую" лазейку, через которую можно сбежать от справедливого наказания, и пытается в нее пролезть. Ради этого он даже убавил пузо.

Но даже на этом поприще у Варданяна не найдется никаких действенных аргументов. Строил церкви в Карабахе? Вот вам еще один пункт обвинения, потому что делал он это в зоне оккупации, незаконно и в противовес нормам международного права. Реставрировал церкви в Карабахе? Снова мимо. В годы армянской оккупации он финансировал не реставрацию, а армянизацию албанских храмов на захваченных землях. Это тоже является противоправным деянием и идет ему в минус.

Одним словом, у Рубика не выйдет стать совестью армянского народа. Рожей не вышел. Армянский народ не считает ни его, ни другого "узника" - Самвела Карапетяна своей совестью. Для простых армян эти двое - засланцы (замена некоторых букв в слове допустима), разжиревшие на мошеннических схемах российские миллиардеры, финансировавшие карабахский клан, а для них, простых армян по факту ничего не сделавшие. От того, что Варданян-младший постоянно тратится на место для папиных откровений в западных СМИ, ничего не изменится. Никто не может повлиять на судьбу "экс-госминистра" кроме его собственного искреннего и глубокого раскаяния и покаяния. Молись, не молись - приговора не избежать.

Самое лучшее, что Рубик Варданян может сделать для так горячо любимых им армянского народа и Армении, это прекратить паясничать и обнадеживать реваншистов и не мешать правительству Пашиняна строить норлмаьное государство.