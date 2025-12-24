Никто не забыт и ничто не забыто: главный месседж Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая Леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии второго жилого комплекса в городе Агдам и встретились с переселившимися сюда жителями. Это было очередное подтверждение того, что процесс возвращения жизни на освобожденные территории находится в фазе стремительной реализации.

В декабре в Агдам планируется переселение 104 семей - 426 человек. В дальнейшем сюда переедут ещё 1164 семьи, или 4772 человека. За сухими цифрами - человеческие судьбы, долгожданное возвращение на родную землю, восстановление исторической справедливости и того уклада жизни, который был варварски разрушен в годы оккупации.

И показательно, что во время встречи с жителями Агдама Президент Ильхам Алиев прямо и жестко обозначил характер того, что происходило с городом на протяжении десятилетий: город подвергся урбициду. По словам главы государства, Агдам был полностью уничтожен армянским государством в рамках целенаправленной политики, являвшейся наглядным примером враждебного отношения к Азербайджану.

"Цель была абсолютно ясна", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев, констатировав, что разрушение города носило системный и осознанный характер.

На этом фоне особенно показательно, что сегодня Агдам возрождается не стихийно, а в рамках масштабной государственной стратегии. Современные жилые комплексы, инфраструктура, социальные объекты - всё это формирует принципиально новую реальность, в которой возвращение вынужденных переселенцев сопровождается созданием достойных условий для жизни. Тоже самое можно сказать и про любой уголок освобожденных территорий.

И в связи с этим отмечу, что глубокий политический и исторический смысл имело участие Президента Азербайджана и Первой Леди в открытии Парка Победы в Ханкенди. Этот шаг стал важным символом завершения целой эпохи и утверждения новой реальности на освобожденных территориях. Особый символизм событию придает тот факт, что глава государства отметил свой день рождения именно здесь - в освобожденном и стремительно возрождающемся Ханкенди.

Это - отражение эпохи, в которой личная судьба национального лидера неразрывно связана с судьбой государства, а день рождения Президента становится днем национальной гордости и исторического самоосознания. Открытие Парка Победы в Ханкенди - это и дань светлой памяти всех сыновей и дочерей Азербайджана, отдавшим свои жизни за восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, которые произошли в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции 2023 года. Эти события не только кардинально изменили военно-политическую карту региона, но и положили конец многолетнему конфликту, основанному на грубом нарушении международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

Все эти судьбоносные победы стали возможны благодаря политической воле, стратегическому мышлению и решительности действующего Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Его имя по праву ассоциируется с возвращением национального достоинства, восстановлением исторической справедливости и формированием сильного, суверенного государства. Под его руководством Азербайджан не только восстановил контроль над своими территориями, но и уверенно вступил в этап масштабного созидания.

Ханкенди является наглядным подтверждением этих процессов. Здесь уже реализуются инфраструктурные проекты, формируется новая городская среда, создаются условия для мирной и достойной жизни. Парк Победы становится неотъемлемой частью этого пространства - местом памяти, воспитания и исторической ответственности. В связи с этим показательно, что в ходе встречи с жителями Агдама Президент нашей страны затронул тему мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что инициатива диалога исходила именно от Баку.

"Первое предложение поступило от нас. Авторами текста мирного договора и всех положений, включенных в него, являемся мы", - отметил глава государства.

При этом он дал понять, что путь к миру не означает забвения.

"Как мы можем забыть оккупацию? Как мы можем забыть наших шехидов? Как мы можем забыть жертв Ходжалы и гибель других невинных людей? Мы никогда не можем и не должны это забывать", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Да, мы помним все. В том числе и международную реакцию на долгие годы оккупации наших земель. Глава государства справедливо указал на то, что в мире при возникновении конфликтов часто применяются санкции как инструмент давления. Однако в случае с Арменией этот механизм так и не был задействован. Более того, по словам главы государства, вместо санкций некоторые страны бесплатно предоставляли Армении вооружение - не на миллионы, а на миллиарды долларов.

Этот факт, по сути, стал ещё одним подтверждением двойных стандартов в международной политике. Тем не менее, несмотря на отсутствие справедливой внешней реакции, Азербайджан сумел восстановить свои права собственными силами, опираясь на национальное единство, экономический потенциал и сильное руководство.

Именно поэтому день открытия Парка Победы в Ханкенди и визит в возрождающийся Агдам становятся символам новых реалий. Над всеми освобожденными территориями отныне и навсегда гордо реет флаг Азербайджана - как знак окончательной победы, суверенитета и уверенного движения в будущее под руководством одного из самых ярких и влиятельных политических деятелей современности. Президента нашей страны Ильхама Алиева.