В США в доме престарелых произошел взрыв - есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
По меньшей мере два человека погибли во вторник в результате взрыва в доме престарелых в штате Пенсильвания на северо-востоке США, в здании заблокированы люди.
Как передает Day.Az, об этом сообщили местные власти.
Взрыв, предположительно связанный с газом, серьезно повредил медицинский центр Silver Lake в пригороде Филадельфии, самого густонаселенного города штата.
В результате взрыва и последовавшего пожара погибли по меньшей мере два человека погибли, многие по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал CNN.
Губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро заявил в соцсетях, что выехал на место взрыва, чтобы изучить ситуацию и встретиться с сотрудниками экстренных служб и полицейскими.
Жильцы и сотрудники дома престарелых были эвакуированы в больницы. Власти пока не установили личности погибших и не раскрыли общее число пострадавших.
