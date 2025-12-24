В США в доме престарелых произошел взрыв

По меньшей мере два человека погибли во вторник в результате взрыва в доме престарелых в штате Пенсильвания на северо-востоке США, в здании заблокированы люди.

Как передает Day.Az, об этом сообщили местные власти.

Взрыв, предположительно связанный с газом, серьезно повредил медицинский центр Silver Lake в пригороде Филадельфии, самого густонаселенного города штата.

В результате взрыва и последовавшего пожара погибли по меньшей мере два человека погибли, многие по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал CNN.

Губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро заявил в соцсетях, что выехал на место взрыва, чтобы изучить ситуацию и встретиться с сотрудниками экстренных служб и полицейскими.

Жильцы и сотрудники дома престарелых были эвакуированы в больницы. Власти пока не установили личности погибших и не раскрыли общее число пострадавших.