Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите самые искренние поздравления по случаю дня рождения.

Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене.

Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Уверен, что и в дальнейшем эти отношения будут развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества, что, несомненно, отвечает интересам российского и азербайджанского народов.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье".