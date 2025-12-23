Завтра в Баку ожидается морось

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 24 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных местах возможен моросящий дождь. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть юго-восточный ветер, который днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-6 градусов тепла, днем - 8-12 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85 процентов, днем - 70-75 процентов.

В районах Азербайджана погода преимущественно будет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах прогнозируются осадки. Местами ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горных районах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.