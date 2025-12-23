https://news.day.az/sport/1804538.html Джеки Чан пронес олимпийский огонь по древним руинам Помпей - ВИДЕО Известный актер Джеки Чан принял участие в олимпийской эстафете в преддверии зимних Олимпийских игр в Милане, пронеся факел по древним руинам Помпей. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на итальянские СМИ, сегодня эстафету продолжат легенды итальянского футбола Фабио Каннаваро и Чиро Феррара в Неаполе.
Джеки Чан пронес олимпийский огонь по древним руинам Помпей - ВИДЕО
Известный актер Джеки Чан принял участие в олимпийской эстафете в преддверии зимних Олимпийских игр в Милане, пронеся факел по древним руинам Помпей.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на итальянские СМИ, сегодня эстафету продолжат легенды итальянского футбола Фабио Каннаваро и Чиро Феррара в Неаполе.
Отметим, что именно на территории Помпей эстафета олимпийского огня будет временно приостановлена в период рождественских праздников.
Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в Италии, а Милан станет одним из ключевых городов соревнований.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре