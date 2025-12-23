Джеки Чан пронес олимпийский огонь по древним руинам Помпей

Известный актер Джеки Чан принял участие в олимпийской эстафете в преддверии зимних Олимпийских игр в Милане, пронеся факел по древним руинам Помпей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на итальянские СМИ, сегодня эстафету продолжат легенды итальянского футбола Фабио Каннаваро и Чиро Феррара в Неаполе.

Отметим, что именно на территории Помпей эстафета олимпийского огня будет временно приостановлена в период рождественских праздников.

Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в Италии, а Милан станет одним из ключевых городов соревнований.