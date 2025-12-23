Şəhərsalma və Memarlıq İli - Dayanıqlı inkişafın Azərbaycan modeli
Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2026-cı il ölkəmizdə "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilib. Həmçinin 2026-cı ilin may ayında ölkəmizdə 13-cü Dünya Şəhərsalma Forumu keçiriləcək. Təbii ki, bu forum çərçivəsində dünyanın dayanıqlı inkişafının təşviqi, şəhərsalma məsələlərində urbanizasiya, təhlükəsizlik, ekoloji tarazlıq, memarlıq və yeni çağırışlara cavab verən yanaşmalar, eləcə də davamlı və dayanıqlı inkişaf mövzuları müzakirə olunacaq. Forumda dövlət və hökumət nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, alimlər və mütəxəssislər iştirak edərək müzakirələr aparacaq, eyni zamanda praktik olaraq görülən işləri müşahidə edəcəklər.
"Şəhərsalma və Memarlıq İli"nin elan edilməsinin əhəmiyyəti ilə bağlı Day.Az-a danışan millət vəkili Vüqar İskəndərov deyib ki, bu il çərçivəsində ölkəmizdə şəhərsalmanın yeni metodları, memarlıq irsinin qorunması, tarixi binalarla müasir şəhər mühitinin tandemi, onların qorunması, bərpa edilməsi və müasir memarlığa uyğunlaşdırılması əsas diqqət mərkəzində olacaq.
"Eyni zamanda Azərbaycan artıq işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində bu meyarların hamısını praktik şəkildə həyata keçirməkdədir. Həmin bölgələrdə müasir çağırışlara cavab verən baş planlar əsasında şəhərlər inşa olunur. Yeni infrastruktur layihələri, yollar, tunellər, körpülər, hava limanları, eləcə də müasir tələblərə cavab verən ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri hazırda bu bölgələrdə uğurla tətbiq edilir. Bu gün Azərbaycan dünyada böyük bir ərazidə yeni şəhərsalma nümunələri, kəndlər, qəsəbələr və müasir infrastruktur qurmaqla yanaşı, qədim klassik üslubla müasirliyin vəhdətini yaradır. Buna misal olaraq Şuşa şəhərini qeyd etmək olar. Digər şəhər və kəndlərimizdə də qədimliklə müasirliyin vəhdətini təşkil edən layihələr icra olunmaqdadır."Millət vəkili bildirib ki, bütün bunlar müasir Azərbaycan mühəndis və memarlıq düşüncəsinin, eyni zamanda postmüharibə və sülh dövründə bu sahədə əldə olunan yeniliklərin dünyaya təqdim olunmasıdır.
"Azərbaycan Vətən müharibəsində beşinci nəsil müasir müharibə nümunəsi nümayiş etdirib, həmçinin 23 saatlıq antiterror əməliyyatı ilə analoqu olmayan hərbi uğur qazanıb. Mülki insanlara və obyektlərə zərər vurmadan, zərgər dəqiqliyi ilə bu əməliyyatın icra olunması bu gün də dünyanı heyrətə gətirməkdədir. Paralel olaraq postmüharibə dövründə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Azərbaycan memar və mühəndislərinin sürət və keyfiyyətlə müasir tələblərə cavab verən layihələri icra etməsi də dünya ictimaiyyəti tərəfindən maraq və heyranlıqla izlənilir. Bu çərçivədə ölkəmizə gələn xarici mütəxəssislərin həmin layihələri yerində görməsi, onların müzakirə edilməsi və təbliği Azərbaycanın hərtərəfli inkişaf konsepsiyasında bu sahədə yeniliklərə açıq olduğunun göstəricisidir".
Vüqar İskəndərov bildirib ki, bütün bunlar ölkəmizin dayanıqlı inkişafının mühüm göstəricisi olmaqla yanaşı, eyni zamanda ölkədə sabit həyatın və bütün sahələr üzrə inkişafın bariz nümunəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
"Bu gün Azərbaycan şəhərsalma, memarlıq, tikinti və bərpa işləri sahəsində özünəməxsus Azərbaycan modeli ortaya qoymaqdadır. Bu nailiyyətlər hər birimizin qürur duyduğu uğurlardır. Zaman keçdikcə bu layihələr tam şəkildə reallaşdıqca, insanların Qarabağa və Şərqi Zəngəzura köçürülməsi təmin olunacaq, vətəndaşlar öz doğma yurdlarına qayıdaraq layiqli həyat şəraitində yaşayacaqlar. Bir müddət sonra həmin bölgələr Azərbaycanın digər şəhər və rayonları kimi ümumi inkişafımıza öz dəyərli töhfələrini verəcək və buna hər birimiz əminik."
