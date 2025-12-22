16-летний азербайджанский пилот успешно завершил сезон в Португалии

16-летний азербайджанский пилот Давин Джафаров успешно выступил в заключительной гонке картингового сезона, которая прошла в португальской Мадейре.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, для Джафарова этот старт стал первым в категории DD2 MAX. Юноша был единственным представителем команды BirelArt на турнире. Соревнования длились три дня и проходили в сложных погодных условиях на трассе длиной 1040 метров.

В финальном заезде Давин Джафаров пришел к финишу третьим, при этом именно он проехал один из кругов быстрее всех остальных спортсменов. Кроме того, он стал первым иностранным пилотом в истории, принявшим участие в соревнованиях на мадейрском треке, где движение осуществляется против часовой стрелки.

Напомним, что следующим этапом для азербайджанского гонщика станет сезон-2026, старт которого запланирован на февраль. В планах Давина Джафарова участие в чемпионатах мира и Европы, а также подготовка в Португалии и Испании.