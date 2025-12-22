Китай запустил первый в мире супертанкер на метанольном топливе

Первый в мире метаноловый супертанкер, оснащенный системой двойного топлива, спущен на воду в Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Sohu.

"Судно "Кайтуо" успешно доставлено в Даляне. Это первое в мире сверхбольшое интеллектуальное нефтеналивное судно с метанольной двухтопливной двигательной установкой, самостоятельно спроектированное и построенное нашей страной", - говорится в материале.

Издание дополняет, что танкер длиной около 333 м сможет перевозить около 2,1 млн баррелей нефти и будет обслуживать маршруты Ближний Восток - Дальний Восток. Он оснащен отечественной двухтопливной системой, использующей метанол, что позволяет сократить выбросы углекислого газа до 92%, а оксидов серы - на 99% по сравнению с обычным топливом.

Уточняется, что судно также оборудовано интеллектуальными системами управления грузом и обслуживания машинного отделения, что повышает экономичность и безопасность эксплуатации. В процессе проектирования и строительства был получен 71 патент, а сроки сдачи судна были сокращены на четыре месяца.