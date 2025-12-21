Предсказано исчезновение одного вида смартфонов в 2026 году

В будущем году на рынке почти перестанут выходить смартфоны, имеющие 16 гигабайт оперативной памяти. Об этом в своем блоге на Naver заявил известный инсайдер под ником yeux1122, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной кризиса на рынке смартфонов корейский специалист назвал дефицит модулей оперативной памяти из-за высокого спроса со стороны отрасли, занимающейся искусственным интеллектом (ИИ). По его словам, из-за этого устройства с 12 или 16 гигабайтами оперативной памяти станут больше роскошью, чем необходимостью.

Инсайдер yeux1122 предсказал, что модели с 16 гигабайтами памяти почти исчезнут с рынка - исключением окажутся некоторые топовые версии смартфонов. Также производители будут реже выпускать гаджеты, имеющие 12 гигабайт оперативной памяти, - их количество сократится примерно на 40 процентов. Девайсы заменят смартфоны с 6 или 8 гигабайтами памяти.

По мнению источника, производители могли бы закупать модули памяти в прежнем объеме, но это повысит стоимость смартфонов. Однако большинство компаний не будет так делать, а вместо повышения цен попытается ухудшить характеристики гаджетов. В том числе из-за этого в 2026 году появится больше недорогих телефонов, имеющих всего 4 гигабайта оперативной памяти.