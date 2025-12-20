Стала известна дата ввода в эксплуатацию новой дороги в Баку

На автомобильной дороге по направлению улицы академика Гасана Алиева - станция метро "Кёроглу" продолжаются строительные работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, на новой автодороге, возводимой в рамках государственной программы, ведется строительство тоннелей и подземных пешеходных переходов. В целом работы на данном участке выполнены на 35 процентов.

На всех строительных площадках завершены работы по мобилизации и демобилизации.

В настоящее время в рамках проекта ускоренными темпами продолжаются строительно-монтажные работы на участке от станции метро "Улдуз" в направлении улицы Гасана Алиева. Ввод дороги в эксплуатацию планируется к концу следующего года.

