19 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны (МОГО) Эргючем Келентерли.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МОГО, в ходе встречи было отмечено долгосрочное и конструктивное партнерство между МОГО и Азербайджанской Республикой. Генеральный секретарь выразил благодарность Азербайджану за неизменную поддержку организации и его приверженность международному сотрудничеству, а также подчеркнул богатый опыт страны в области гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями, передает Day.Az.

Он также проинформировал премьер-министра Али Асадова об институциональных реформах, проводимых в МОГО, о работе по расширению его членства и о запланированных гуманитарных инициативах.

Премьер-министр Али Асадов подтвердил приверженность Азербайджана сотрудничеству с МОГО и подчеркнул важность, которую наша страна придает дальнейшему укреплению отношений с этой международной организацией.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес и касающимся дальнейшего развития сотрудничества.