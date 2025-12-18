Пашинян обратился к России со срочной просьбой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал российских партнеров срочно заняться полным восстановлением железной дороги от Ерасха до Нахчывана и от участка Ахурик до турецкой границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер сказал журналистам после заседания правительства.

Отвечая на вопрос об участии России в проекте TRIPP, премьер-министр сказал:

"В заявлении четко указано, что это двусторонний проект Армения-США, и участие третьих стран может обсуждаться только в двустороннем формате. Это четко сформулировано", - сказал Пашинян.

Премьер-министр посчитал неуместным комментировать ситуацию вне этих рамок.

"Но я попросил наших российских партнеров срочно заняться полным восстановлением железной дороги, в частности, от Ерасха до Нахчывана и от участка Ахурик до турецкой границы. Думаю, я подниму этот же вопрос в ближайшем будущем и в отношении участка Иджеван-Газах, потому что считаю, что этот участок также необходимо восстановить как можно скорее", - сказал он.

Премьер-министр выразил надежду, что российские партнеры как можно скорее воплотят эту просьбу в жизнь.