https://news.day.az/world/1803162.html Сильный дождь окрасил пляж в Иране в цвет крови - ВИДЕО Сильные дожди на южном иранском острове Хормуз превратили часть береговой линии - известную в народе как Красный пляж - в багряную массу, напоминающую текущую красную кровь. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
