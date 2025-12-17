Сильный дождь окрасил пляж в Иране в цвет крови

Сильные дожди на южном иранском острове Хормуз превратили часть береговой линии - известную в народе как Красный пляж - в багряную массу, напоминающую текущую красную кровь.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: