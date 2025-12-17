Сын Роба Райнера предстанет перед судом по делу об убийстве родителей

Сыну американского режиссера и актера Роба Райнера Нику предъявят обвинение в предумышленном убийстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хокман.

"Наш аппарат предъявит обвинения Нику Райнеру. Он обвиняется в убийстве своих родителей, - сказал он. - Речь идет о двух пунктах обвинения в совершении убийства первой степени".

Хокман уточнил, что обвинения будут выдвинуты 16 декабря, после чего подсудимого доставят в суд.

В случае признания виновным Нику Райнеру может грозить "пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения или смертная казнь", добавил прокурор. Он отметил, что сторона обвинения еще не решила, будет ли добиваться для сына режиссера смертной казни.

Ранее журнал People со ссылкой на источники сообщил, что Роб Райнер и его жена были убиты собственным сыном Ником в своем доме в Лос-Анджелесе. Журнал отмечает, что в 2016 году сын режиссера признался в употреблении наркотиков с подросткового возраста.

Райнер снял порядка трех десятков картин, в том числе "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally, 1989), "Несколько хороших парней" (A Few Good Men, 1992), "Американский президент" (The American President, 1995), "Пока не сыграл в ящик" (Bucket List, 2007), а также сыграл второстепенную роль в фильме "Волк с Уолл-Стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013).