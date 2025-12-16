В Азербайджане выставят на аукцион месторождения полезных ископаемых

В Азербайджане будут выставлены на аукцион месторождения полезных ископаемых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это месторождение глины "Сумгайыт", песчано-гравийные месторождения "Гёйчай", "Агсучай" и "Бахрамтепе II", месторождения мраморного известняка "Шелли" и "Бурундаг".

Срок эксплуатации каждого месторождения предусмотрен до 1 года.

Аукционы состоятся 29 января 2026 года. Взнос за участие в каждом аукционе установлен в размере 540 манатов.

Аукцион состоится по адресу: г. Баку, ул. Халила Рзы Улутюрка, 20.

Физические и юридические лица, желающие принять участие в аукционе, могут обратиться в Государственное агентство по использованию минерального сырья для получения информации об аукционе, оплате регистрационного взноса и 10% задатка (г. Баку, Сабаильский район, ул. Истиглалият, 31 А). Тел.: (012) 597 01 68 (доп. 5022).