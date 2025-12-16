Мбаппе выиграл суд у «ПСЖ» - на десятки млн евро
Парижский суд по трудовым спорам обязал футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" выплатить 61 млн евро в качестве компенсации бывшему форварду команды Килиану Мбаппе.
Как передает Day.Az, об этом передает AFP.
Суд назначил компенсацию из-за невыплаты клубом бонусов и заработной платы по старому контракту Мбаппе, который истек в 2024 году. Арбитры отклонили доводы защиты, которые утверждали о переклассификации срочных контрактов в постоянные контракты. Претензии ПСЖ на сумму 440 млн евро отклонены в полном объеме.
Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги.
