Мбаппе выиграл суд у «ПСЖ»

Парижский суд по трудовым спорам обязал футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" выплатить 61 млн евро в качестве компенсации бывшему форварду команды Килиану Мбаппе.

Как передает Day.Az, об этом передает AFP.

Суд назначил компенсацию из-за невыплаты клубом бонусов и заработной платы по старому контракту Мбаппе, который истек в 2024 году. Арбитры отклонили доводы защиты, которые утверждали о переклассификации срочных контрактов в постоянные контракты. Претензии ПСЖ на сумму 440 млн евро отклонены в полном объеме.

Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги.