Elektron siqaretdən istifadəyə cərimələr qanun qəbul edildikdən sonra normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənəcək - Soltan Məmmədov
Bu gün ən geniş yayılan qeyri-infeksion xəstəliklərin əsas səbəblərindən biri məhz zərərli vərdişlərdir. Tütün istifadəsi, adi siqaret çəkmə ilə bağlı risklər artıq cəmiyyətin hər bir üzvünə məlumdur.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin üzvü Soltan Məmmədov elektron siqaretlərə tətbiq ediləcək qadağalarla bağlı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Millət vəkilinin sözlərinə görə, hər bir uşaq da, hər bir yetkin insan da anlayır ki, siqaret çəkmə ağciyər xərçəngi və digər ağır xəstəliklərlə nəticələnir:
"Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqladığı statistik rəqəmlərə baxdıqda görürük ki, təəssüf ki, hətta bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə belə elektron siqaretlərin istifadəsi xüsusilə yetkinlik yaşına çatmamış uşaqları əhatə edir.
Elektron siqaretlərin istifadəsi yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərlə yetkin insanlar arasında təxminən 10 dəfəyə qədər daha yüksəkdir. Bu isə onu göstərir ki, bir çox uşaqlar adi tütün məmulatlarından istifadə etməsələr belə, birbaşa elektron siqaretlərə yönəlirlər".
Deputat bildirib ki, təqdim olunan yenu qanun layihəsi məhz tütün məmulatlarının təsnifatının dəqiqləşdirilməsinə xidmət edir:
"Yəni, hansı məhsullar tütün məmulatı sayılır, hansıları qızdırılan tütün məhsullarıdır və elektron siqaretlər hansı kateqoriyaya aiddir - bütün bunlara hüquqi aydınlıq gətirilir".
S.Məmmədov əlavə edib ki, elektron siqaretlərin idxalı və istifadəsi ilə bağlı qadağalar da dünya təcrübəsi nəzərə alınmaqla tətbiq olunur:
"Bir sıra ölkələrdə elektron siqaretlərin istifadəsi tam qadağan edilib, bəzi ölkələrdə isə ciddi tənzimləmə mexanizmləri tətbiq olunur - istifadə sahələri məhdudlaşdırılır və ya tərkibinə tənzimləmə tətbiq edilir.
Ölkəmizdə tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qanunun tətbiqi təkcə bu gün üçün deyil, gələcək nəsillərin sağlamlığının qorunmasına yönəlmiş addımdır. Bu çərçivədə elektron siqaretlərin qadağan olunması, xüsusilə tərkibində çoxsaylı kanserogen maddələr olan, nikotinin az və ya heç olmadığı halda belə digər zərərli kimyəvi maddələrlə zəngin olan bu vasitələrin istifadəsinin qarşısının alınması bir sıra xəstəliklərin artmasının qarşısını almağa xidmət edir.
Dünya təcrübəsi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistik göstəriciləri və ölkəmizdə mövcud olan rəqəmlər bu məsələnin nə qədər ciddi olduğunu göstərir. Elektron siqaretlərin xüsusilə məktəblilər arasında yayılması artıq ciddi bir çağırışdır. Tütün məmulatlarının təsnifatının dəqiqləşdirilməsi çox düzgün və vacib addımdır".
O qeyd edib ki, istənilən qanunun effektiv icrası üçün qadağaların pozulmasına qarşı sanksiyalar mütləqdir. Cərimələrin məbləği və digər mexanizmlər isə qanun qəbul edildikdən sonra müvafiq normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənəcək.
