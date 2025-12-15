В Баку автомобиль без водителя стал причиной ДТП

Сегодня в утренние часы в Хатаинском районе Баку, на пересечении проспекта Гянджа и проспекта "8 Ноября", произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

По предварительным данным, автомобиль, припаркованный на тротуаре, внезапно начал движение при наличии пассажира в салоне и столкнулся с установленным на проезжей части светофором.

В результате происшествия пострадавших нет, однако один транспортный светофор с пешеходными секциями пришел в негодность. В настоящее время проводятся работы по его замене.

В Центре интеллектуального управления транспортом напомнили водителям, что согласно статье 52 закона "О дорожном движении", при парковке транспортного средства водитель обязан выключить двигатель, включить стояночный тормоз, повернуть колеса в сторону бордюра или другого препятствия у края дороги, а также запереть двери автомобиля.

Ведомство призвало водителей соблюдать простые правила безопасности при парковке транспортных средств.