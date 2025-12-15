Астрономы обнаружили рентгеновское излучение «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS который, согласно некоторым гипотезам, является инопланетным кораблем, показал необычное рентгеновское излучение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на сайте Европейского космического агентства (ESA) это излучение назвали "огненным маяком".

Специалисты ESA подчеркивают, что астрономы ожидали увидеть это рентгеновское свечение, потому что при столкновении молекул газа, исходящих от кометы, с солнечным ветром, они испускают рентгеновские лучи.

Рентгеновская космическая обсерватория XMM-Newton Европейского космического агентства наблюдала за межзвездной кометой 3I/ATLAS 3 декабря в течение примерно 20 часов. За это время комета находилась на расстоянии около 282-285 миллионов километров от космического аппарата, уточняется на сайте космического агентства.