Лавовый фонтан вулкана Килауэа поразил своими размерами

Масштаб лавового фонтана вулкана Килауэа по сравнению с человеком.

Как передает Day.Az, на видео оказались три сотрудника геологической службы США, которые выполняли свою работу в закрытой для массового посещения зоне у кратера вулкана.