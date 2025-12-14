https://news.day.az/unusual/1802348.html

Лавовый фонтан вулкана Килауэа поразил своими размерами - ВИДЕО

Масштаб лавового фонтана вулкана Килауэа по сравнению с человеком. Как передает Day.Az, на видео оказались три сотрудника геологической службы США, которые выполняли свою работу в закрытой для массового посещения зоне у кратера вулкана.